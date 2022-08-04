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Lionel Carole takıma katıldı

Lionel Carole takıma katıldı

Yukatel Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Carole takıma dahil oldu.

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Yukatel Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Carole takıma dahil oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Lionel Carole sevinci var. Yaşadığı sakatlıksız sonrası takımdan ayrı olan Fransız oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Lionel Carole'nin Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son çalışmaların ardından belli olacak. Hafif ağrısı bulunan Lionel Carole'nin bugün yapılacak olan kontrolünde durumu netlik kazanacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Lionel Carole Kayserispor Spor Haberler

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