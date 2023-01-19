Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fransa'nın devi PSG, Al Hilal ve Al Nassr takımlarından oluşan Suudi Arabistan karmasıyla dostluk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Ronaldo, dostluk maçında Messi ile yıllar sonra yeniden rakip olacak. Dev mücadeleye sayılı saatler kala Messi'nin uçaktan inerken çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Ronaldo ve Messi'nin başrollerinde yer alacağı dostluk maçı büyük heyecana sahne olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele 19 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Mbappe, Messi, Neymar, Ramos gibi yıldız isimlerin forma giydiği PSG ve Suudi Arabistan karma takımı maçı beIN SPORTS 4'te ekranlara gelecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Messi'nin Suudi Arabistan'a gelişini gören futbolseverler, sosyal medyadaki yorumlarıyla bu mücadelenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiler. Kullanıcılar, aynı zamanda yıldız futbolcu messiyede ayrıca yorumlarda bulundular.

GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE OLACAK

Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak hazırlık maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getirecek. Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.

İşte Lionel Messi'nin Suudi Arabistan pozu;