Linsansı bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki sol beki Eren Kaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Eren'in lisansını da çıkarttı.
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'nin ardından sessiz sedasız bir transferi daha bitirdi.
17 YAŞINDA SOL BEK ALDILAR
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala altyapısında çıkarıp Türk futboluna kazandırdığı isimlerle ön plana çıkan 2. Lig ekibi Altınordu'dan transfer yaptı. Cimbom, İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki sol bek Eren Kaya'yı renklerine bağladı.
LİSANSI DA ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray, genç futbolcunun lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Eren ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.
BU SEZON 1 MAÇ OYNADI
Eren Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev yaptı. Eren, Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Küçükçekmece Sinop Spor karşı 30 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki genç futbolcu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.