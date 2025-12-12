Haberler

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda tarihe geçti

Emekli olduktan sonra 2024'te geri dönen Lindsey Vonn, 41 yaşında Dünya Kupası'nda yarış kazanan en yaşlı sporcu unvanını kazandı. St Moritz'teki iniş yarışını 1 dakika 29,63 saniyede tamamlayan Vonn, kariyerinin 83. Dünya Kupası galibiyetini elde etti.

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda yarış kazanan en yaşlı sporcu oldu.

2019 yılında dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle emekli olan ancak Aralık 2024'te pistlere geri dönen 41 yaşındaki sporcu, İsviçre'nin St Moritz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki iniş yarışını kazandı.

Finiş çizgisini 1 dakika 29,63 saniyede geçen Vonn, 2018'den bu yana ilk, kariyerinin ise 83. Dünya Kupası yarış galibiyetini elde etti.

Şubat 2026'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD'yi temsil etmeye hazırlanan Vonn, olimpatlarda bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
