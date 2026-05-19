Gaziantep FK, ligin en çok sarı kart gören takımı

Trendyol Süper Lig'de 95 sarı kartla zirvede yer alan Gaziantep FK, en çok sararan takım olurken; Arda Kızıldağ ve Melih Kabasakal 8'er kartla öne çıktı. Trabzonspor ise 53 kartla ligin en az sarı kart gören takımı oldu.

Süper Lig'de bu sezon 34 hafta boyunca karşılaşma hakemleri futbolculara 1328 sarı ve 66 kırmızı kart gösterdi.

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, müsabakalarda gördüğü 95 sarı kartla ligin en çok sarı kartla cezalandırılan takımı oldu. Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor, gördükleri 81 sarı kartla ikinciliği, 80 sarı kart gören Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor ise üçüncülüğü paylaştı.

"En çok sararan" Arda ve Melih

Kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon 8'er sarı kart gören Arda Kızıldağ ve Melih Kabasakal, takımın bu anlamda öne çıkan oyuncuları oldu.

Gaziantep ekibinin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve 3 sezondur forma giyen Arda Kızıldağ, görev aldığı 25 karşılaşmada 8 sarı kart gördü.

Güneydoğu temsilcisine sezon başında İkas Eyüpspor'dan transfer olan Melih Kabasakal ise oynadığı 24 karşılaşmada hakem tarafından 8 kez sarı kartla uyarıldı.

Kart listesinde Lungoyi, Rodrigues ve Maxim 7 sarı kart ile ikinci sırada, Kozlowski, Camara ve Yusuf Kabadayı ise 6 sarı kart ile üçüncü sırada yer aldı.

3 oyuncu kart görmeden bitirdi

Gaziantep ekibinde ligin ikinci yarısında kadroya dahil olan 3 oyuncu, kart görmeden sezonu tamamladı.

Kırmızı-siyahlı formayı 2 sezon önce terleten, bu sezon devre arasında Trabzonspor'dan kiralanan Denis Draguş, forma giydiği 11 karşılaşmada sarı kart görmedi.

Sırbistan ekibi FK Partizan'dan devre arası kiralanan Nihad Mujakic ise 854 dakika forma giydiği 11 karşılaşmayı kartsız bitirmeyi başardı.

Arnavut takımlarından Dinamo City'den kadroya katılan Gambiyalı orta saha oyuncusu Karamba Gassama da 15 karşılaşmada süre aldığı 554 dakikayı kart cezası almadan tamamladı.

5 oyuncu kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'de savunma ve orta saha oyuncuları kırmızı kart gördü.

Kaleci Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Drissa Camara ve Nazım Sangare, Güneydoğu temsilcisinde kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Kaleci Burak Bozan, Galatasaraylı Günay Güvenç ve Fenerbahçeli Ederson ile ligde bu sezon kırmızı kart gören 3 kaleciden biri oldu.

En az sararan Trabzonspor

Bu sezon ligin en az sarı kart gören takımı ise Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 53 sarı kartla ligin en az sarı kart gören takımı olmayı başardı.

Karadeniz ekibini 56 sarı kart ile Mısırlı.com Fatih Karagümrük, 63'er sarı kart ile Galatasaray ve Natura Dünyası Gençlerbirliği takip etti.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu sarı kart tablosu

KulüpSarı kart
Gaziantep FK95
Hesap.com Antalyaspor81
Zecorner Kayserispor81
Fenerbahçe80
Tümosan Konyaspor80
Corendon Alanyaspor79
Kasımpaşa79
Kocaelispor77
Göztepe77
Çaykur Rizespor76
Eyüpspor75
Beşiktaş75
Samsunspor73
Rams Başakşehir65
Galatasaray63
Natura Dünyası Gençlerbirliği63
Fatih Karagümrük56
Trabzonspor53
TOPLAM1328

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
