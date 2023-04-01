"Ligi bitirtmeyiz" çıkışını unutun! Erden Timur'un iddiaları yenilir yutulur gibi değil: Elimizde vahim şeyler var
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Adana Demirspor maçından sonra ülke gündemini sallayacak iddialar ortaya attı. Timur, "Farkın açılması istenmiyor. Yayıncı kuruluş, MHK, gerek TFF. Hepsinin konusu gelecek. Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Masa başı operasyon mevzusu hakikaten var" dedi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 2-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Erden Timur'un, "Vahim durumlar var. Lig bitince her şeyi açıklayacağız, gerginliği arttırmak istemiyoruz. Belli ki puan farkını düşürmek istediler, hakikaten masa başı operasyon var" sözleri gündeme bomba gibi düştü.
İşte Timur'un açıklamaları:
"3 haftadır üst üste kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için böyle bir şey yapıldı belli ki.
Bize 10 hafta VAR yasağı vardı, şimdi de görüyoruz ki kırmızı kart yasağı var. Galip gelmemiz bir şey değiştirmiyor. Futboldaki bu gerginliği arttırmamak için susuyoruz.
Belli ki net bir operasyon var. Masa başı mevzusu hakikaten var.
Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Lig sonunda zaten her şeyi kayıtlarıyla açıklayacağız. Şu an da yapmamızın sebebi gerginliği arttırmamak. Şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız.
"Biz şampiyonluğa kenetlendik. Hiçbir şey bizi bu yoldan geri çeviremez. Mayıslar bizimdir. Bu hiçbir şekilde engellenemez.
Lig bitince her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var."
Puan farkını açmamız istenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız! Yapılan şeyler çok açık.
Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF. Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız."