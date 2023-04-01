"Ligi bitirtmeyiz" çıkışını unutun! Erden Timur'un iddiaları yenilir yutulur gibi değil: Elimizde vahim şeyler var

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Adana Demirspor maçından sonra ülke gündemini sallayacak iddialar ortaya attı. Timur, "Farkın açılması istenmiyor. Yayıncı kuruluş, MHK, gerek TFF. Hepsinin konusu gelecek. Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Masa başı operasyon mevzusu hakikaten var" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 2-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"VAHİM DURUMLAR VAR"

Erden Timur'un, "Vahim durumlar var. Lig bitince her şeyi açıklayacağız, gerginliği arttırmak istemiyoruz. Belli ki puan farkını düşürmek istediler, hakikaten masa başı operasyon var" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

İşte Timur'un açıklamaları:

"3 haftadır üst üste kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için böyle bir şey yapıldı belli ki.

"VAR YASAĞI VARDI"

Bize 10 hafta VAR yasağı vardı, şimdi de görüyoruz ki kırmızı kart yasağı var. Galip gelmemiz bir şey değiştirmiyor. Futboldaki bu gerginliği arttırmamak için susuyoruz.

"BELLİ Kİ OPERSAYON VAR

Belli ki net bir operasyon var. Masa başı mevzusu hakikaten var.

"CANIMIZA TAK ETTİ"

Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Lig sonunda zaten her şeyi kayıtlarıyla açıklayacağız. Şu an da yapmamızın sebebi gerginliği arttırmamak. Şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

"Biz şampiyonluğa kenetlendik. Hiçbir şey bizi bu yoldan geri çeviremez. Mayıslar bizimdir. Bu hiçbir şekilde engellenemez.

"VAHİM DURUMLAR VAR"

Lig bitince her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var."

"YAPILANLAR ÇOK AÇIK"

Puan farkını açmamız istenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız! Yapılan şeyler çok açık.

"HEPSİNİN KONUSU GELECEK"

Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF. Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız."