Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi ve şu ana dek oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen yenik sayıldı.
- Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildi.
- Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligde oynadığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı.
- Dardanel Çanakkale Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın çekilmesi sonucu elde etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi. Kocaeli temsilcisi, bugüne kadar oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.
TÜM MAÇLAR 20-0 HÜKMEN SAYILDI
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) maç bilgi sayfasında yer alan sonuçlara göre, Kocaeli temsilcisinin ligde çıktığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı. Ligde oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini Dardanel Çanakkale Belediyespor'a karşı 70-67'lik sonuçla alan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın bu galibiyeti de Çanakkale temsilcisi lehine 20-0 hükmen tescil edildi.
İLK KEZ KAZANDI
Yaşanan gelişmelerin ardından Marmara bölgesi temsilcilerinden olan Dardanel Çanakkale Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.