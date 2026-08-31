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TBF Gelişim Semineri 2026-2027 Sezonu Öncesi Yapıldı

TBF Gelişim Semineri 2026-2027 Sezonu Öncesi Yapıldı
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2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) faaliyetlerinde görev alacak lig temsilcileri için düzenlenen Gelişim Semineri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlendi.

2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) faaliyetlerinde görev alacak lig temsilcileri için düzenlenen Gelişim Semineri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

29-30 Ağustos tarihlerinde Crowne Plaza Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere 180 temsilci katıldı. İki gün süren seminerin açılışını TBF Temsilciler Kurulu Başkanı Emin Balcı yaptı. Balcı, geride kalan sezonu değerlendirirken 2026-2027 sezonuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. TBF Temsilciler Kurulu Üyeleri Levent Polat ve Cem Akan lig temsilcilerine yönelik görev ve sorumlulukları ile raporların değerlendirilmesi konu başlıklarının yer aldığı sunumlar gerçekleştirdiler. TBF Temsilciler Kurulu Üyesi Serdar Çelik de Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği faaliyetler ve projelere yönelik sunum yaparken, Yurt İçi Faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Konuşmacı ve yazar Mehmet Yıldırım Özel, "Zor Zamanlarda Liderlik ve Kriz Yönetimi" konu başlıklı bir sunum yaptı. Gelişim Semineri'nde ayrıca lig yöneticileri KBSL ve Kadın Ligleri Müdürü Esra Erden Atacan, TBL Yönetmeni Miray Çelik, TB2L ve EBBL Yönetmeni Birkan Batuk, TKBL ve KBBL Yönetmeni Ozan Yıkılmaz da temsilcilerle bir araya geldi. TBF Pazarlama ve Sponsorluk İlişkileri Yönetmeni Ali Umur Uç da lig müsabakalarındaki sponsorluk ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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