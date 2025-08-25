Liechtenstein Open 2025'te Türkiye Rüzgarı: Milli Sporcular Başarıya Doymadı

Liechtenstein Open 2025'te Türkiye Rüzgarı: Milli Sporcular Başarıya Doymadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22-24 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan Liechtenstein Open golf turnuvasında milli sporcular, Deniz Sapmaz ve Sude Bay ile Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Deniz Sapmaz şampiyon olurken, Sude Bay üçüncülük elde etti.

Liechtenstein Golf Federasyonu tarafından 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Liechtenstein Open 2025 golf turnuvasında, Milli Takım sporcuları Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Turnuva, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda milli sporcular, sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milli sporcu Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skor elde ederek turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Bir diğer milli sporcu Sude Bay ise, birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skor elde ederek 221 (+5) gross skorla üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.