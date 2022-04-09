Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Gaziantep FK'den

Gaziantep Fk ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maç golsüz berabere sona erdi.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Büyük heyecana sahne olan maçta 19. dakikada Carnelius'un kafasında yan direğe çarpan topu Gaziantep FK kalecisi Günay son anda çizgide kurtardı. 33. dakikada ise Gaziantep FK atağında Muhammet sağ ayağının dışıyla etkili bir vuruş yaptı ancak kaleci Uğurcan'ın tokatladığı top direğede çarparak dışarı çıktı. 54. dakikada ise Gaziantep'te Muhammed'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Trabzonspor liderlik koltuğunda puanını 72'ye yükseltirken, Gaziantep FK'de 41 puanla 14. sırada yer aldı.

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