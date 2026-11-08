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Lider Bursaspor, 15 Kasım'da Başakşehir ile hazırlık maçına çıkacak

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Lider Bursaspor, 15 Kasım'da Başakşehir ile hazırlık maçına çıkacak
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Trendyol 1. Lig'e milli araya lider giren Bursaspor, 15 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Başakşehir Tesisleri'nde Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak. Ayak bileğinden sakatlanan Juergen Elitim'in tedavisi başladı, sahalara dönüş süresi ilerleyen günlerde netleşecek.

Trendyol 1. Lig'e milli araya lider giren Bursaspor, 15 Kasım Pazar günü Başakşehir Futbol Kulübü ile İstanbul'da hazırlık maçı yapacak. Yeşil-beyazlı ekip, liglere verilen milli arada çalışmalarını hazırlık maçıyla sürdürecek. Başakşehir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, liglere verilen milli arada 15 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Başakşehir Futbol Kulübü ile Başakşehir Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Antalyaspor karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Juergen Elitim'in tedavisine başlandı. Yapılan muayene ve görüntülemelerde Kolombiyalı futbolcunun ayak bileğindeki sindesmoz bağlarından AİTFL bağında orta dereceli ödem ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Elitim'in sahalara dönüş süresinin, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek görüntülemeler ve futbolcunun klinik durumuna göre netleşeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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