LGBT çıkışı ülkeyi ayağa kaldırmıştı! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Gueye, Galatasaray'a geliyor - Haberler

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LGBT çıkışı ülkeyi ayağa kaldırmıştı! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Gueye, Galatasaray'a geliyor

Haberler.com - Spor
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü 6 numarası Idrissa Gueye'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. William Carvalho'yla da ilgilenen sarı-kırmızılıların önceliği Gueye'ye verdiği ve kısa süre içerisinde bu transfer için pazarlık masasına oturacakları belirtildi. Gueye geçen sezon Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetmesi ile dünya futbol gündemine oturmuştu.

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile sözleşme imzalayan Galatasaray yabancı futbolcu transferinde harekete geçti. Sergio Oliveira ile imza aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'de forma giyen Idrissa Gueye'yi de renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

GALATASARAY'DA İLK ADAY GUEYE

Gazeteci Nevzat Dindar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Galatasaray'da 6 numara için ilk aday, Paris Saint-Germain'de forma giyen Idrissa Gueye. Bu bölge için William Carvalho'yla da ilgilenen sarı-kırmızılıların önceliği Gueye'ye verdiği ifade edildi. Tarafların bu transferi bitirmek için önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

LGBT çıkışı ülkeyi ayağa kaldırmıştı! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Gueye, Galatasaray'a geliyor

LGBT FORMASINI GİYMEMİŞTİ

Senegalli Idrissa Gana Gueye'in geçen sezon Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetmesi hem Senegal hem de Fransa gündemine oturmuştu. PSG yönetimi, Gueye'in takım ile Montpellier'ye seyahat ettiğini, sakatlığının bulunmadığını ancak kişisel sebeplerle forma giymediğini açıklamıştı. Senegalli Müslüman Gueye'in dini gerekçelerle maçta oynamadığının ortaya çıkması Fransa'da tepkiyle karşılanırken kendi ülkesinde destek görmüştü.

LGBT çıkışı ülkeyi ayağa kaldırmıştı! PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Gueye, Galatasaray'a geliyorPSG'nin gökkuşağı detaylı forması

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