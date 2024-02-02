Üye Girişi
Haberler
BBC

Lewis Hamilton 2024'te Ferrari'ye katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacak.

Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Lewis Hamilton 2024 sezonu sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacak.

39 yaşındaki pilot, geçtiğimiz yaz Mercedes ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma, bir yılın sonunda taraflara ayrılma hakkı sunuyordu.

Bu hakkını kullanmaya karar veren Hamilton, Mercedes ile yarıştığı 11 yıl boyunca elde ettiği başarılardan "büyük gurur duyduğunu" söyledi.

Hamilton, "Mercedes, 13 yaşımdan beri hayatımın bir parçası. Orası büyüdüğüm yer. Haliyle ayrılma kararı şimdiye kadarki en zor kararlarımdan birisi oldu" dedi.

İngiliz pilot, "Ancak bu adımı atmam için doğru zamandı ve yeni zorluklara girişmekten heyecan duyuyorum" diye ekledi.

Hamilton'ın İtalyan ekibe katılması, Formula 1 tarihinin en büyük transferlerinden birisi olacak.

Ferrari, Charles Leclerc'in sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda uzattı ancak İspanyol pilotu Carlos Sainz'in sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek.

Hamilton, Mercedes'e 2013'te McLaren'den transfer olmuştu ve yedi dünya şampiyonluğundan altısını Mercedes ile elde etmişti.

BBC

Lewis Hamilton Formula 1 Mercedes Ferrari Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde? Tam kare sayılar | 1000'e kadar olan tam kare sayılar nelerdir? Tam kare doğal sayılar kaçtır? Kareköklü sayılar nelerdir? Rüyada dut ağacı görmek nedir? Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz dut görmek, kırmızı dut görmek, kara dut görmek! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir? Oğuz Erge kimdir? Taksici Oğuz Erge öldü mü? 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title