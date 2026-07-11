Haberler

'İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Avusturya kampında Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 yendikleri maçın ardından takım içi uyum ve isteğe dikkat çekerek, İsmail Kartal'ın beklentilerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

FENERBAHÇELİ Futbolcu Levent Mercan, "Takımın içerisinde çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an" dedi.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan açıklamalarda bulundu.

Maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Levent, "Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp, daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi, son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.

'İSMAİL HOCA'NIN İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ GERİ VERDİK MAÇLARDA'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımdan beklentilerine değinen genç futbolcu, "İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi, tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp, daha da iyisini çıkarabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

'TAKIMIN İÇERİSİNDE ÇOK İYİ BİR HAVA VAR'

Takım içerisindeki uyumu da değerlendiren Levent, "Herkes, yani tüm oyuncular, hem gençler hem büyükler, abiler takımın içerisinde çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Tonlarca ağırlığın altında kurtarılmayı bekledi
MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı