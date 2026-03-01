Haberler

İzmir Çoruhlu FK'da Eriş bırakmadı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK teknik direktörü Levent Eriş, takımdan ayrılma kararı almasına rağmen yönetimin iknasıyla takımda kaldı. Eriş'in takımı, Balıkesirspor'a karşı oynadığı maçta 1-0 kaybetti ve bu, ekip için art arda gelen dördüncü yenilgi oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK'da istifa etmesi gündeme gelen teknik direktör Levent Eriş, karar değiştirerek takımın başında kaldı. İzmir ekibinden ayrılıp Erbaaspor'la anlaşma aşamasına gelen tecrübeli teknik adam yönetimin kendisini ikna etmesiyle yuvada kalmayı tercih etti. Turuncu-siyahlı takımın dün deplasmanda Balıkesirspor'a 1-0 yenildiği maçta görev yapan Levent Eriş, takımının art arda 4'üncü yenilgisini almasına engel olamadı. Grupta 12 puanda kalan İzmir Çoruhlu FK, önümüzdeki hafta Alanya 1221'i konuk edecek.

