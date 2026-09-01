Ümraniyespor'da Açıkgöz: İyi Oynadık Ama Kazanamadık

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, ilk 4 haftada iyi bir süreç geçirdiklerini ve iyi oyunlar sergilediklerini ancak bunun karşılığını alamadıklarını söyleyerek, "Maalesef kendi evimizde 3 puan beklerken mağlubiyetle ayrıldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "4 haftadan beri iyi bir süreç geçirdik, iyi oyunlar oynadık. Maalesef karşılığını alamadık. Kendi sahamızdaki Muğla maçında da kesin galibiyet parolasıyla çıktık. Oyuncularımız da maçın başlama düdüğünden itibaren elinden gelen her şeyi gösterdiler. Hemen hemen iki yarıda da tek kale oynadık. Tabii ki futbolda topa sahip olmak, pozisyonlara girmek, kaçırmak her şey var. Pozisyonları değerlendirmek gibi bir durum da var. Maalesef biz bunu başaramadık. Rakibimiz zaten kendi planını, programını yapmış. İyi kapandılar, onlar da iyi mücadele ettiler. Bir geçiş hücumuyla kalemizde golü gördük. Oyunun iki yarısı da birbirinin benzeri şekildeydi. Maalesef kendi evimizde 3 puan beklerken mağlubiyetle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz. Oyuncularımızı yine tebrik ediyorum. Maçın son düdüğüne kadar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Hava koşullarına rağmen, bu sıcakta yüksek tempolu oynamaya çalıştılar. İnşallah bundan sonraki hafta ilk Pendik maçımız var. O maça kadar yaralarımızı sarıp önümüzdeki maça bakarız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı