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Ümraniyespor'dan Keçiörengücü Beraberliği Değerlendirmesi

Ümraniyespor'dan Keçiörengücü Beraberliği Değerlendirmesi
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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Keçiörengücü deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından galibiyete inanarak geldiklerini, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ve mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Burada galip geleceğimize çok inanıyorduk. Kulüp olarak çok inançlı geldik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Burada galip geleceğimize çok inanıyorduk. Kulüp olarak çok inançlı geldik. Maçın başında da bir gol bulduk. Peşinden ikinci golü bulduk. 2-0 öne geçtik. İyi oynadığımız bir ilk yarı geçirdik. Daha sonra bir gol yedik. Rakip zaten ofansif anlamda çok iyi, kuvvetli ve skorer oyunculardan mevcut. İkinci golü yedikten sonra da bu sefer skoru koruma telaşına girdik. Fakat fazla pozisyon da vermedik. Oyun maalesef yine berabere bitti. Oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Mücadelemizi sonuna kadar da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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