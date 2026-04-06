Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Galatasaray’da cezasını tamamlayan Leroy Sane, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusunun Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de yer alması bekleniyor.
CEZASI SONA ERDİ
Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sane, takımını yalnız bırakmıştı. Teknik heyetin planlamasında yeniden önemli bir rol üstlenmesi beklenen oyuncu, takıma geri dönüyor.
İLK 11’E DİREKT DÖNÜŞ
Okan Buruk’un Göztepe deplasmanında Sane’yi doğrudan ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun hücum hattına yeniden hareketlilik kazandırması hedefleniyor.