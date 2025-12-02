Haberler

Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Fenerbahçe ile oynanan derbide 27. dakikada gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sane'nin bu performansı Almanya'da geniş yankı buldu. Ancak Sane'nin golü Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet için yeterli olmadı. Alman basını, Sane'nin 'rüya gibi solo' performansını ve 'derbi kahramanı' olma yolunda attığı golü öne çıkarırken, maçın son saniyelerinde yaşanan skandal sahneler de gündeme geldi.

Fenerbahçe ile oynanan maçta ağları sarsan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, performansıyla beğeni kazandı.

ALMANYA'DA GÜNDEM LEROY SANE

Derbide takımının en iyilerinden biri olan Sane'nin golü ve performansı, ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Yapılan haberlerde, Sane'nin golünün şıklığına ve yavaş yavaş yakaladığı eski formuna dikkat çekildi.

İşte Sane için yapılan o yorumlar;

SPORTSCHAU: "GOLÜ YETMEDİ"

"Milli takım oyuncusu Leroy Sane, ezeli rakipleriyle 1-1 berabere kaldıkları maçta Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü attı. Ancak bu gol, yeni kulübüyle İstanbul derbisinde ilk galibiyeti için yeterli olmadı."

Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

SPOX: "RÜYA GİBİ BİR SOLO"

"Rüya gibi solo ve çakmak skandalı! Leroy Sane efsane statüsüne sadece saniyeler kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında çılgın derbi. Eski Bayern yıldızı neredeyse derbinin kahramanı olacaktı, ancak son saniyelerde durum tersine döndü. Leroy Sané, ezeli rakiplerin mücadelesinde Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü attı, ancak yeni kulübünün galibiyetini kıl payı kaçırdı."

Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

MERKUR.DE: "SKANDALIN ORTASINDA"

"Derbi skandal sahnelere tanık oldu ve eski Bayern yıldızı Leroy Sane tam da bu skandalın ortasındaydı. Yaz aylarında Bayern Münih'ten İstanbul'a transfer oldu ve coşkulu bir şekilde karşılandı . 27. dakikada Sane, Aslanlar adına ilk golü attı ve coşku doruklara ulaştı. Ancak maç aniden kesintiye uğradı: Kazımcan Karataş, bir Fenerbahçe taraftarının fırlattığı bir cisimle yüzüne çarptı. Kısa süreli müdahale ve oyuncuların protestolarının ardından maç devam etti, ancak saha yüzlerce polis memuru tarafından kuşatıldı."

Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

N-TV.DE: "DERBİ KAHRAMANI"

"Leroy Sane eski günlerine geri dönüyor. Sane, Galatasaray için neredeyse derbi kahramanı oluyordu ancak sonunda Fenerbahçe karşısında sadece bir puan alabildi. "Gala" uzatma dakikalarında beraberlik golünü kalesinde gördü. Bu hararetli mücadelede bir başka olay da konuşulacaklar arasına girdi.'

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.