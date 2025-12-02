Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Fenerbahçe ile oynanan maçta ağları sarsan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, performansıyla beğeni kazandı.

ALMANYA'DA GÜNDEM LEROY SANE

Derbide takımının en iyilerinden biri olan Sane'nin golü ve performansı, ülkesi Almanya'da da gündem oldu. Yapılan haberlerde, Sane'nin golünün şıklığına ve yavaş yavaş yakaladığı eski formuna dikkat çekildi.

İşte Sane için yapılan o yorumlar;

SPORTSCHAU: "GOLÜ YETMEDİ"

"Milli takım oyuncusu Leroy Sane, ezeli rakipleriyle 1-1 berabere kaldıkları maçta Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü attı. Ancak bu gol, yeni kulübüyle İstanbul derbisinde ilk galibiyeti için yeterli olmadı."

SPOX: "RÜYA GİBİ BİR SOLO"

"Rüya gibi solo ve çakmak skandalı! Leroy Sane efsane statüsüne sadece saniyeler kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında çılgın derbi. Eski Bayern yıldızı neredeyse derbinin kahramanı olacaktı, ancak son saniyelerde durum tersine döndü. Leroy Sané, ezeli rakiplerin mücadelesinde Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü attı, ancak yeni kulübünün galibiyetini kıl payı kaçırdı."

MERKUR.DE: "SKANDALIN ORTASINDA"

"Derbi skandal sahnelere tanık oldu ve eski Bayern yıldızı Leroy Sane tam da bu skandalın ortasındaydı. Yaz aylarında Bayern Münih'ten İstanbul'a transfer oldu ve coşkulu bir şekilde karşılandı . 27. dakikada Sane, Aslanlar adına ilk golü attı ve coşku doruklara ulaştı. Ancak maç aniden kesintiye uğradı: Kazımcan Karataş, bir Fenerbahçe taraftarının fırlattığı bir cisimle yüzüne çarptı. Kısa süreli müdahale ve oyuncuların protestolarının ardından maç devam etti, ancak saha yüzlerce polis memuru tarafından kuşatıldı."

N-TV.DE: "DERBİ KAHRAMANI"

"Leroy Sane eski günlerine geri dönüyor. Sane, Galatasaray için neredeyse derbi kahramanı oluyordu ancak sonunda Fenerbahçe karşısında sadece bir puan alabildi. "Gala" uzatma dakikalarında beraberlik golünü kalesinde gördü. Bu hararetli mücadelede bir başka olay da konuşulacaklar arasına girdi.'