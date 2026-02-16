Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, kritik mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Buruk, sakatlıktan dönen Leroy Sane'nin son durumunu da açıkladı.

"AVANTAJI EVİMİZDE ALMAK İSTİYORUZ"

Juventus'un gücüne dikkat çeken Okan Buruk, iki maçlık eşleşmeye vurgu yaptı.

" Juventus'un iyi oyuncuları ve iyi bir teknik adamı var. Zor bir dönemden geçiyorlar ama iyi oynadıkları maçlar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Bu tur ilk maçta bitmeyecek. İki maçlık bir oyun oynayacağız. İlk maçı kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İÇ SAHADAKİ OYUNUMUZ ORTADA"

Sarı-kırmızılıların iç saha performansına güvenen Buruk, dengeli bir oyun planı hazırladıklarını söyledi.

"Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarımızla birlikte önemli bir galibiyet almak istiyoruz. Rakibimizi de ciddiye almak zorundayız" dedi.

Fiziksel avantajlarına da değinen tecrübeli teknik adam, "Biz daha formdayız. Rakibimiz 3 gün önce maç oynadı ve yolculuk yapacak. Biz daha dinç durumdayız. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

LEROY SANE SAHADA OLACAK MI?

Okan Buruk, sakatlıktan çıkan Leroy Sane'nin durumuna da açıklık getirdi.

"Leroy Sane'nin yaklaşık 20 günlük maç eksiği var ama son 3 gündür takımla antrenman yapıyor. Şu an oynayabilecek durumda. Her türlü görev alabilecek seviyede" ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz da Juventus karşısında takım olarak sahaya en iyi performansı koymak istediklerini belirtti.