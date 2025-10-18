Haberler

Leroy Sane: 'Galip gelmek en önemlisi'

Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane, 2-1 galip geldikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takım oyununa vurgu yapan Sane, taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, "Maçın sonunda biz galip geliyorsak, iyi bir sonuç çıkardıysak en önemlisi bu. Golleri kim atarsa atsın takım olarak her zaman galibiyet için oynuyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i Leroy Sane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu Leroy Sane, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan önce İlkay Gündoğan ve Okan Buruk'la konuştuklarını aktaran Sane, "İlkay'la da konuşmuştuk, Okan Hocayla da konuştuk. O da bana çok destek oldu. Abdülkerim de aynı şekilde ona da gol sözü verdim. İyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Takımımız için de taraftarımız için de gerçekten çok mutluyum. İyi bir oyun oynadığımız için mutluyum" dedi.

"Taraftarımızın desteği bizim için çok kıymetli"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bodo/Glimt maçını kazanmak istediklerini söyleyen Leroy Sane, "İki asist de mutlu etti. İlkay'ın ki de Gabi'nin ki de. İkisi de ne yapmak istediğimi çok iyi birliyordu. Şampiyonlar Ligi maçı da çok önemli tabii ki. Taraftarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Liverpool maçında da onların desteğiyle çok iyi bir iş çıkarmıştık. Taraftarımızla birlikte üç puanı kazanmak ve tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bu şehirde olmaktan ve vakit geçirmekten çok mutluyum"

Adaptasyon sürecinin çok hızlı geçtiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Bu şehirde olmaktan ve vakit geçirmekten çok mutluyum. Kulüpte de bize sürekli destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçası olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu.

"Golleri kim atarsa atsın takım olarak her zaman galibiyet için oynuyoruz"

Takıma katkı sağlamak istediğini vurgulayan Alman oyuncu, "Tabii ki de hedefim oyuna katkı sağlamak. Gollerimle olsun, asistlerimle olsun. Ben bir takım oyuncusuyum. Maçın sonunda biz galip geliyorsak, iyi bir sonuç çıkardıysak en önemlisi bu. Golleri kim atarsa atsın her zaman galibiyet için oynuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

