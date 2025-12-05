Haberler

Leroy Sane ligdeki 5. golünü attı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Samsunspor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda ise 5. golünü kaydetti. Ayrıca, Victor Osimhen'in golünde asist yaptı.

Galatasaray Alman futbolcusu Leroy Sane, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 8. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Sane çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu üst üste 2, toplamda da 5. gol sevincini yaşadı.

Alman futbolcu ayrıca, Victor Osimhen'in 29. dakikada attığı golde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
