Leroy Sane, Galatasaray'ın Başakşehir Zaferinde Parladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı. Cimbom'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Alman futbolcu Leroy Sane de deplasman tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi. Futbolcular daha sonra hep birlikte galibiyetin coşkusunu yaşadı. - İSTANBUL