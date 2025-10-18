Leroy Sane, Galatasaray'ın Başakşehir Zaferinde Parladı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı. Cimbom'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Alman futbolcu Leroy Sane de deplasman tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi. Futbolcular daha sonra hep birlikte galibiyetin coşkusunu yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor