Leroy Sane, Galatasaray'ın 10. Alman Futbolcusu Oldu

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Galatasaray, yeni transferi Leroy Sane ile birlikte tarihi bir adım atarak kulüp tarihindeki 10. Alman futbolcusunu kadrosuna kattı. Sane, Bayern Münih'ten transfer edildi ve Galatasaray'ın 211. yabancı futbolcusu oldu.

- Leroy Sane, Galatasaray'ın 10. Alman futbolcusu oldu

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılıların 10. Alman futbolcu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamında hücum bölgesine önemli bir ismi takviye etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Alman ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Sane böylece Aslan'ın 10. Alman futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay ve Derrick Köhn oynadı.

Leroy Sane, sarı-kırmızılıların 211. yabancı futbolcusu olarak yer aldı. 1959 yılından itibaren en çok Brezilyalı futbolcuları transfer eden Cimbom, kadrosuna bu ülkeden 25 futbolcuyu dahil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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