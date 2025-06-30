Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir yıldız bombası daha patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur forması giyen Richarlison'u kadrosuna katmak adına görüşmelere başladı.
Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferde gözünü başka bir yıldız oyuncuya çevirdi.
YENİ HEDEF RICHARLISON
The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Brezilyalı golcü Richarlison'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Galatasaray'ın İngiliz ekibi ile görüşmelere başladığı belirtilirken, Sarı-kırmızılıların golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü fakat Tottenham'ın bonservisle satmak istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham formasıyla geride kalan sezonda 24 resmi karşılaşmada sahaya çıkan 28 yaşındaki Richarlison, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, takımının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında rol sahibi olmuştu. Richarlison'un piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.