Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası
Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu, Samsunspor'un son dakikadaki penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşarak, ''Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." dedi. Ancak bu açıklamaların ardından birçok spor yorumcusu başta olmak üzere futbolsever, Sane'nin aslında ''Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü.'' dediğini, tercümanın yanlış tercüme ettiğini belirtti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsun spor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Alman yıldız, Samsun spor'un 90+7'de penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşarak, "Oyun içerisinde eli görmedim, pozisyona tekrardan bakmam gerekir." şeklinde yorum yaptı.

Sane'nin bu açıklamasının ardından sosyal medyada birçok spor yorumcusu ve futbolsever, Sane'nin yaptığı açıklamaların ters şekilde olduğunu belirtti. Yapılan yorumlarda, Sane'nin aslında ''Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü.'' dediğini ancak kulüp tercümanının bu ifadeleri farklı şekilde çevirdiği dile getirildi.

Sane'nin bu açıklamalarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce kişi, sosyal medya hesaplarından yorum yaparak kulüp tercümanının yıldız oyuncunun söylediklerini farklı şekilde çevirmesine tepki gösterdi.

