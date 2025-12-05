Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsun spor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

SANE'DEN PENALTI YORUMU

Alman yıldız, Samsun spor'un 90+7'de penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşarak, "Oyun içerisinde eli görmedim, pozisyona tekrardan bakmam gerekir." şeklinde yorum yaptı.

TERCÜMAN FARKLI ÇEVİRDİ İDDİASI

Sane'nin bu açıklamasının ardından sosyal medyada birçok spor yorumcusu ve futbolsever, Sane'nin yaptığı açıklamaların ters şekilde olduğunu belirtti. Yapılan yorumlarda, Sane'nin aslında ''Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü.'' dediğini ancak kulüp tercümanının bu ifadeleri farklı şekilde çevirdiği dile getirildi.

BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Sane'nin bu açıklamalarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce kişi, sosyal medya hesaplarından yorum yaparak kulüp tercümanının yıldız oyuncunun söylediklerini farklı şekilde çevirmesine tepki gösterdi.