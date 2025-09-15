Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Almanya Eski Milli Takım Sportif Direktörü Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelssman'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamaları hakkında konuşarak genç teknik adama tepki gösterdi.

"KÜÇÜMSEYİCİ KONUŞULMASINA ŞAŞIRDIM'

Bild'e konuşan Matthias Sammer, Nagelsmann'a söyledikleri hakkında cevap vererek, "Türk futbolu hakkında bu kadar küçümseyici konuşulmasına biraz şaşırdım. Leroy bir karar verdi ve bunun için iyi nedenleri vardır." dedi.

'BİREYSEL PERFORMANS GEREKLİ'

Oyuncuların bireysel performanslara göre milli takıma çağrılmasını söyleyen Sammer, "Onu artık Milli Takım'a dahil etmiyor muyuz? Ya da Bayern'de kalır, orada çok iyi oynamaz ama sırf orada oynuyor diye mi milli takıma alırız? Ben her zaman milli takım için bireysel performansın gerekli olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.

"RONALDO DA OYNAMAMALI O ZAMAN"

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'yu örnek gösteren Sammer, "Aksi halde, Cristiano Ronaldo da artık Portekiz için oynamamalı, çünkü o da bir yerlerde uzaklarda top koşturuyor ve bir üst ligde değil!" şeklinde konuştu.

NAGELSMANN NE DEMİŞTİ?

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya çağırmadığını şu sözlerle açıklamıştı; "Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkması gerekiyor. İşlerin rayına oturması için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var, ama bu tamamen normal ve bunu ona da ilettim: Mucize beklemiyorum."