Haberler

Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Eski Milli Takım Sportif Direktörü Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşarak sert tepki gösterdi. Sammer, yaptığı açıklamada "Onu artık Milli Takım'a dahil etmiyor muyuz? Ya da Bayern'de kalır, orada çok iyi oynamaz ama sırf orada oynuyor diye mi milli takıma alırız?'' dedi.

Almanya Eski Milli Takım Sportif Direktörü Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelssman'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamaları hakkında konuşarak genç teknik adama tepki gösterdi.

"KÜÇÜMSEYİCİ KONUŞULMASINA ŞAŞIRDIM'

Bild'e konuşan Matthias Sammer, Nagelsmann'a söyledikleri hakkında cevap vererek, "Türk futbolu hakkında bu kadar küçümseyici konuşulmasına biraz şaşırdım. Leroy bir karar verdi ve bunun için iyi nedenleri vardır." dedi.

'BİREYSEL PERFORMANS GEREKLİ'

Oyuncuların bireysel performanslara göre milli takıma çağrılmasını söyleyen Sammer, "Onu artık Milli Takım'a dahil etmiyor muyuz? Ya da Bayern'de kalır, orada çok iyi oynamaz ama sırf orada oynuyor diye mi milli takıma alırız? Ben her zaman milli takım için bireysel performansın gerekli olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

"RONALDO DA OYNAMAMALI O ZAMAN"

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'yu örnek gösteren Sammer, "Aksi halde, Cristiano Ronaldo da artık Portekiz için oynamamalı, çünkü o da bir yerlerde uzaklarda top koşturuyor ve bir üst ligde değil!" şeklinde konuştu.

NAGELSMANN NE DEMİŞTİ?

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya çağırmadığını şu sözlerle açıklamıştı; "Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkması gerekiyor. İşlerin rayına oturması için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var, ama bu tamamen normal ve bunu ona da ilettim: Mucize beklemiyorum."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Görüntüler infial yarattı! Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı

Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için harekete geçildi
İslam İşbirliği Teşkilatı'nin toplandığı gün ABD boş durmadı! İsrail'e destek sözü

İslam coğrafyasının toplandığı gün ABD boş durmadı
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.