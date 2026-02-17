Haberler

Leroy Sane 4 maç sonra sahada

Leroy Sane 4 maç sonra sahada
Güncelleme:
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, sakatlığının ardından Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında itibariyle 4 maç aradan sonra forma giydi.

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşılaşmasıyla 4 maç sonra forma giydi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane, sakatlığının ardından ilk kez bu müsabakada görev aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maçta forma giyememişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Leroy Sane, 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
