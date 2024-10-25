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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci, UEFA Avrupa Ligi maçında sarı-lacivertli ekibi ziyaret ederek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi ve kulübün davetlisi olarak İstanbul'da bulunduğu için mutluluğunu dile getirdi.

Aktif futbolculuk kariyerini geçtiğimiz sezon sonu Fenerbahçe'de noktalayan Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli ekibi ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin dün İngiltere temsilcisi Manchester United ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını izlemek için kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularımızla bir araya geldi. Antrenmanın bir bölümünü izleyen Bonucci, idmanın ardından eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada İstanbul'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Leonardo Bonucci, 1-1 eşitlikle biten karşılaşmayı da değerlendirdi. Bonucci, "Hem burada olduğum için hem de kulüpten bu daveti almış olduğum için çok mutluyum. Geçen sezon buraya geldiğimde taraftarların o tutkusunu, sıcaklığını hissetmiştim. Dün de stada geldiğimde aynı şeyi tekrardan gördüm. O yüzden taraftarlara teşekkür ediyorum. Bence takım çok iyi bir maç oynadı. Maçı kazanamamış olmak yazık oldu. Bu oyun devam ettiği müddetçe takımın ligde çok iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Leonardo Bonucci Fenerbahçe istanbul Etkinlik Futbol Yaşam Spor

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