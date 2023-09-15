Evrakları yetişecek mi? Leo Dubois, Başakşehir'e transfer oluyor
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız futbolcu Leo Dubois'in Başakşehir'le anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız futbolcu, evrakları yetişirse İstanbul ekibine imzayı atacak.
Süper Lig devi Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Leo Dubois'in İstanbul ekibi Başakşehir'e transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.
EVRAKLARI YETİŞECEK Mİ?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre turuncu-lacivertli ekip, transfer evraklarının yetişmesi halinde sarı-kırmızılılardan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
GALATASARAY KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
Kaynak: Haberler.com / Spor