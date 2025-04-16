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Lemina'dan Boupendza'nın ölümü sonrası paylaşım: Bugün öfkem çok büyük

Lemina'dan Boupendza'nın ölümü sonrası paylaşım: Bugün öfkem çok büyük
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lemina, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümüne dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayata gözlerini yumdu. Şüpheli ölümü sonrası Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ÇOK NEŞELİ BİRİYDİN"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu paylaşımında, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Lemina'dan Boupendza'nın ölümü sonrası paylaşım: Bugün öfkem çok büyük

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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