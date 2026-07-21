Galatasaraylı futbolcu Lemina, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyeceği için mutlu Açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini 2 sezon daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübe kalpten bağlı olduğunu belirterek "Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza, bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada iki sene devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Lemina, taraftarın sevgisine performansıyla karşılık vereceğini dile getirerek "Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Lemina'nın Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız iki senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. 'İki senedeki performansım şimdiye kadar gösterdiklerimin üzerinde olacak.' dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. İki sene daha bizimle beraber. İnşallah bu iki senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız."