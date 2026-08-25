Leipzig, Nkunku'yu Kiralık Kadrosuna Kattı
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, İtalyan takımı Milan'dan 28 yaşındaki santrfor Christopher Nkunku'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fransız oyuncu, daha önce Leipzig ile iki Almanya Kupası kazanmıştı.
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, İtalya Serie A takımı Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.
Kariyerinde Paris Saint-Germain, Chelsea ve Milan formalarını giyen Nkunku, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.
Fransız santrfor, 2019-2023 yıllarında Leipzig forması giymiş, takımıyla iki Almanya Kupası sevinci yaşamıştı.
Kaynak: AA