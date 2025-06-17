Leeds United'dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 19 yaşındaki golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

LEEDS'TEN DEV TEKLİF

TEAMtalk'ın haberine göre, Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e çıkma başarısı gösteren Leeds United, transferde gözünü Türkiye'ye çevirdi. Teknik direktör Daniel Farke yönetimindeki İngiliz kulübünün Semih Kılıçsoy'u gelecek sezon kadrosuna eklemek istediği ifade edildi. Haberde, İngiliz kulübünün golcü oyuncuyu uzun süredir yakından takip ettiği ve transfer için 21 milyon euro ayırdığı aktarıldı.

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Öte yandan Semih Kılıçsoy dışında Leeds United'ın Fulham forması giyen Rodrigo Muniz ve Union SG'de oynayan Noah Sadiki'yi de transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.