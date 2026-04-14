Premier Lig'de Leeds United, 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, 32. haftada Manchester United'ı 2-1 yenerek 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi. Leeds, maçın başında 2-0 öne geçti. Manchester United, 10 kişi kalmasına rağmen farkı 1'e indirdi ama maçı kazanamadı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında oynanan karşılaşmada Leeds United, maçın 5. ve 29. dakikasında Noah Okafor'un golüyle 2-0 öne geçti.

Manchester United, 56. dakikada Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 69. dakikada Casemiro ile farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma, Leeds United'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 15. sıradaki Leeds United, puanını 36 yaparken 3'üncü Manchester United, 55 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı