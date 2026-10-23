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LeBron'un 17 sayısıyla 76ers, 29 sayı geriden gelip Cavaliers'ı 114-106 yendi

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Philadelphia 76ers, 29 sayı geriye düştüğü maçta Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etti. 41 yaşındaki LeBron James 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla kariyerinin en büyük geri dönüş galibiyetini yaşarken Tyrese Maxey 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, 29 sayı geriye düştüğü maçta Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Sezonun ilk iç saha maçında Cavaliers'ı ağırlayan 76ers, 29 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın son çeyreğinde 15-0'lık seriyle kontolü ele aldı ve parkeden 2'de 2 yaparak ayrıldı.

Philadelphia'da taraftarı önünde ilk kez forma giyen 41 yaşındaki LeBron James, kariyerindeki en büyük geri dönüş galibiyetini 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamladı.

Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey, 32 sayı ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Joel Embiid 24, Jaylen Brown 21 sayı üretti. Milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Cavaliers'ta 32 sayıyla oynayan Donovan Mitchell, bunların 22'sini ilk yarıda atarken, ayrıca 10 ribaunt aldı. Evan Mobley 18, James Harden ise 16 sayı kaydetti.

Thunder, sahasında Nuggets'ı mağlup etti

Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 96-84 yendi.

NBA'de üst üste iki sezon en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shai Gilgeous-Alexander, ilk yarıda 7 şutta isabet bulamadı. Müsabakayı 17 sayıyla tamamlayan Kanadalı oyuncunun üst üste 141 maç süren 20 ve üzeri sayı serisi sona erdi.

Gilgeous-Alexander, Wilt Chamberlain'e ait 126 maçlık rekoru Mart 2026'da kırmıştı.

Thunder'da Jalen Williams 21 sayı atarken, Chet Holmgren 12 sayı, 17 ribaunt ve 4 blokla oynadı.

Nuggets'ta ise Aaron Gordon 20, Nikola Jokic ve DeMar DeRozan 13'er sayı kaydetti.

Kaynak: AA
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