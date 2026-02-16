LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu
NBA yıldızı LeBron James'in İsrail hakkındaki açıklamaları geniş yankı buldu. Yıldız basketbolcunun, "Umarım İsrail'deki insanlara sadece sporda değil, genel olarak hayatta da daha iyi olmaları için ilham veririm. Umarım bir gün oraya gidebilirim. Orasıyla ilgili sadece harika şeyler duydum" şeklindeki sözleri tartışma yarattı.
- LeBron James, İsrail'e gitmeyi umduğunu ve oradan harika şeyler duyduğunu söyledi.
- LeBron James'in İsrail hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve farklı kesimlerden destek ve eleştiri aldı.
- LeBron James cephesinden konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.
"HARİKA ŞEYLER DUYDUM"
James, katıldığı bir etkinlikte İsrail'e ilişkin, "Umarım bir gün oraya gidebilirim. Dediğim gibi, oraya hiç gitmedim ama harika şeyler duydum." ifadelerini kullandı.
Yıldız basketbolcunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı kesimlerden destek ve eleştiriler geldi. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle yapılan yorumlar tartışma yarattı. LeBron James cephesinden konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.