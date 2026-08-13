Trossard İlk Maçında Beşiktaş'ı Play-Off'a Taşıdı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi eleyerek play-off'a yükseldi. Yeni transfer Leandro Trossard, bu maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi ve taraftarların büyük desteğini aldı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard siyah-beyazlı formayı ilk kez Hradec Kralove maçında giydi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove adını play-off turuna yazdırdı.
Kartal'ın yeni transferi Leandro Trossard da siyah-beyazlı formayı ilk kez bu karşılaşmada sırtına geçirdi. 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastığı an taraftarlar yoğun destek tezahüratlarında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı