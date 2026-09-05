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Erzurumspor FK, Lawrence Agyekum'u Kiralık Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK, Lawrence Agyekum'u Kiralık Kadrosuna Kattı
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Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde Belçika ekibi Cercle Brugge'den 22 yaşındaki Ganalı orta saha Lawrence Agyekum'u 1 yıllığına kiraladı. Bu sezon ikinci Ganalı oyuncu olan Agyekum ile birlikte kulüp tarihinde forma giyen Ganalı sayısı üçe yükseldi.

Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum'u kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı ekibe bu sezon katılan ikinci, kulüp tarihinde ise üçüncü Ganalı futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK; Belçika Jupiler Pro League takımlarından Cercle Brugge forması giyen Agyekum'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formaları giyen Agyekum, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada görev yaparak 2 asist kaydetti.

Mavi-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı bir diğer Ganalı futbolcu ise Elisha Owusu oldu. Erzurumspor FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle 2 yıllığına transfer etti. Owusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken 1 sarı kart gördü.

Erzurumspor FK'da daha önce forma giyen ilk Ganalı futbolcu ise Yaw Ackah oldu. 2020-2021 sezonunda mavi-beyazlı takımın kadrosunda yer alan Ackah, Süper Lig'de Erzurumspor FK formasıyla 2 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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