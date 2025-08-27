Lausanne Teknik Direktörü Beşiktaş için Sürpriz Peşinde

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş'ın çok kuvvetli bir takım olduğunu ancak yarın sürpriz bir sonuç almak istediklerini söyledi. Başarılı file bekçisi Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1'lik skoru bir avantaj olarak görmediğini belirtti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler ve file bekçisi Olivier Custodio, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Peter Zeidler: "Bizim için zor bir maç olacak"

Tüpraş Stadyumu'ndan çok etkilendiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Zeidler, "Bundesliga statlarından bir farkı yok. Burada oynayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi organize kulübüz. Bizim için zor bir maç olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yaparak, sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli"

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın çok kuvvetli bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki statta bize göre üç kat fazla taraftar olacak. Biz iyi bir ambiyans sağladık. Tarihimizde ikinci kez stadımız ful çekmişti. Biz de 'deli' diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Sistemin değişip değişmeyeceğini ben de bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli de olsa ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız" şeklinde konuştu.

Olivier Custodio: "Şanslar eşit"

Lausanne'ın 30 yaşındaki kalecisi Olivier Custodio ise ilk maçtaki 1-1'lik skoru avantaj olarak görmediğini belirterek, "Yarın maç 0-0'dan başlayacak. Şanslar eşit. Çok elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'dan buna alışığız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları bekleriz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL