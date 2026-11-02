Laurıe Ann Moıse, Kayseri Kadın FK'nın Haymana'yı 2-1 yendiği maçta 6. golünü attı

Laurıe Ann Moıse, Kayseri Kadın FK'nın Haymana'yı 2-1 yendiği maçta 6. golünü attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kadın FK, Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Laurıe Ann Moıse, 78. dakikada attığı golle gol sayısını 6'ya çıkardı ve 3 maç aradan sonra golle tanıştı.
Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün golcü oyuncusu Laurıe Ann Moıse, gol sayısını 6'ya çıkarttı.
Kayseri Kadın FK, Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Ankara ekibi Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Haymana Spor Kulübü karşısında sahaya 11'de çıkan Kanadalı oyuncu Laurıe Ann Moıse 1 gol kaydetti. Takımı adına 78. dakikada fileleri havalandıran golcü oyuncu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 3 maç aradan sonra golle tanışan Moıse kalan haftalarda gollerine devam etmek istiyor.
Laurıe Ann Moıse, Sultanbeyli gücü Spor Kulübü (3), Şile Bilgidoğa Sportif Yatırımlar Hizmetleri A.Ş (2) ve Haymana Spor Kulübü maçlarında gol sevinci yaşadı.