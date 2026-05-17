LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu
Avusturya Bundesliga Şampiyonluk Grubu son haftasında Austria Wien'i 3-0 yenen LASK Linz, 1965'ten bu yana ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı.
LASK Linz'e şampiyonluğu getiren golleri 38. dakikada Xavier Mbuyamba, 49. dakikada penaltıdan Samuel Adeniran ve 76. dakikada Melayro Bogarde attı.
Bu sonuçla Şampiyonluk Grubu'nda puanını 39'a çıkaran LASK Linz, 1965'ten bu yana ilk kez Avusturya'da lig şampiyonluğuna ulaştı.
Sturm Graz, 37 puanla ikinci sırada yer aldı.
