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Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Enver Alas - Spor
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Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Jens Stryger Larsen ve Doğucan Haspolat, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Jens Stryger Larsen ve Doğucan Haspolat, İstanbul'a geldi.

Larsen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tan kalkan uçakla saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken; Doğucan Haspolat ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.50 dolaylarında havalimanına indi.İki oyuncunun da sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaları atması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor

Trabzonspor Danimarka İstanbul Spor Haberler

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