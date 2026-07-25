Haberler

Lapseki'de 31. Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası başladı

Lapseki'de 31. Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lapseki Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası, Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün yaptığı servis atışıyla başladı.

Lapseki Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası, Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün yaptığı servis atışıyla başladı.

Dalyan Mahallesi'ndeki belediye plajında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin farklı illeri ile İran ve Benin'den sporcular katıldı.

Üç gün sürecek organizasyonda, 12 farklı şehirden 54 takımda yer alan 108 sporcu mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Atilla Öztürk, turnuvaya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Geçen yıl 38 takımın katıldığı organizasyonda bu yıl takım sayısının 54'e yükseldiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Her yıl organizasyonumuzun üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu başarıda organizasyon komitesinin ve belediye personelimizin büyük emeği var. Takım sayısındaki artış da doğru işler yaptığımızın göstergesi. Turnuvanın centilmence geçmesini diliyor, tüm sporculara başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti

Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu! Tüm ekibiyle gitti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu