Lanet devam ediyor! Harry Kane sahaya indi şampiyonluk ertelendi

Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig deplasmanında son saniyelerde yıkıldı. Leipzig karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, 3-2 öne geçti ve son anlara 3-2 önde girdi. Maçın galibiyetle bitmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Bayern Münih'te her şey Harry Kane'in saha kenarına inmesiyle değişti.

HARRY KANE LANETİ DEVAM EDİYOR

Kariyerinde henüz hiç kupa kazanamayan Harry Kane'in laneti bu haftalık da devam etti. Bayern Münih'te cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen ve karşılaşmayı tribünden takip eden Harry Kane, 3-2'den sonra mücadelenin son saniyelerinde kariyerindeki ilk şampiyonluğu ve kutlamalar için saha kenarına indi. Maçın belki de son atağında Bayern Münih, 90+5'te Yussuf Poulsen'in attığı gole engel olamadı ve skor 3-3'e geldi. Karşılaşmanın geri kalan saniyelerinde de başka gol olmayınca maç 3-3 sona erdi. Kane'in kupa hasreti bir süre daha ertelenmiş oldu.

ŞAMPİYONLUK YA YARIN YA DA HAFTAYA

Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.