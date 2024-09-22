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Lando Norris Singapur Grand Prix'sini Kazandı

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Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'sini McLaren'in pilotu Lando Norris, 1:40:52.571 derecesiyle kazandı. Max Verstappen ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü oldu. Norris, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesinde yer aldı.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanya pilotu Lando Norris kazandı.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'si, 4.94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda McLaren'in Büyük Britanya pilotu Lando Norris, 1: 40: 52.571 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen oldu. Norris bu sezon 3. kez podyumun ilk sırasında yer aldı.

Yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri de üçüncü oldu. En hızlı turu ise RB F1 Team'den Daniel Ricciardo gerçekleştirdi.

Sezonun 19. yarışı olan Amerika Grand Prix'si 20 Ekim'de yapılacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 331 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 279 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 245 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 237 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 190 puan

Takımlar

1 - McLaren: 516 puan

2 - Red Bull: 475 puan

3 - Ferrari: 441 puan

4 - Mercedes: 329 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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