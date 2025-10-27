Haberler

Lando Norris, Meksika Grand Prix'sini Kazandı ve Şampiyona Lideri Oldu

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Meksika Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı; bu sonuçla Norris, sezonun altıncı galibiyetini elde ederek şampiyona liderliğine yükseldi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sini, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 37 dakika 58.574 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun altıncı yarışını kazandı ve Oscar Piastri'yi geçerek şampiyona lideri oldu.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Norris'in 30.324 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 31.049 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Lewis Hamilton, pist dışına çıkıp avantaj kazandığından dolayı 10 saniye cezası aldı.

Sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si, 9 Kasım Pazar günü koşulacak.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 357

1. Oscar Piastri (Avustralya): 356

3. Max Verstappen (Hollanda): 321

4. George Russell (Büyük Britanya): 258

5. Charles Leclerc (Monako): 210

Takımlar

1. McLaren: 713

2. Ferrari: 356

2. Mercedes: 355

4. Red Bull Racing: 346

5. Williams: 111

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
