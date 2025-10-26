Lando Norris, Meksika Grand Prix'sine Pole Pozisyondan Başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı olan Meksika Grand Prix'sinde McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarını 1 dakika 15.586 saniye ile birinci tamamlayarak pole pozisyonunu elde etti. Charles Leclerc ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışı 8. cepten başlatacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 15.586 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.
Britanyalı pilotun 0.262 saniye arkasında yer alan Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.352 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 8. cepten başlayacak.
Meksika Grand Prix'si bugün TSİ 22.00'de koşulacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor