Kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, yeni hocasını buldu

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve istediği sonuçları bir türlü almayan Chelsea, Graham Potter sonrası takımın başına geçici olarak Frank Lampard'ı getirmişti. İngiliz devi, Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAM

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, yeni sezon için Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son görüşmelerin yapıldığı başarılı teknik adam ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Chelsea'nin bir pürüz çıkmaması halinde Pochettino'yu önümüzdeki hafta resmi olarak açıklaması bekleniyor. Öte yandan, Londra ekibinin bu sezonu Frank Lampard ile tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

EN SON PSG'Yİ ÇALIŞTIRDI

Antrenörlük kariyerine 2008 yılında başlayan 51 yaşındaki teknik adam son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'i çalıştırmıştı.