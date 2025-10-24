Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

La Liga devi Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, El Clasico öncesinde Real Madridli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

''HEM ÇALIYORLAR HEM ŞİKAYET EDİYORLAR''

Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de sahibinin kendisi olduğu takımı olan Lamine Yamal, takımı La Capital'in Porcinos ile oynadığı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibi Porcinos'un Real Madrid ile benzer bir takım olduğunu aktaran Lamine Yamal, "Evet Real Madrid gibiler. Hem hak çalıyorlar hem şikayet ediyorlar.'Real Madrid her zaman hem hak çalar hem de şikayet eder." dedi.

REAL MADRID TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler Real Madridli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İspanyol devini destekleyen Eflatun-beyazlılar, genç futbolcunun sosyal medya hesaplarına binlerce yorum gönderdi.

EL CLASICO NE ZAMAN?

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, pazar günü saat 18.15'te Santiago Bernabeu'de karşı karşıya gelecek.